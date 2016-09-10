Около 110 тысяч человек посетили минувшим днем форум "Армия-2016"

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КУБИНКА (Московская область), 10 сентября. /ТАСС/. Порядка 110 тысяч человек посетил пятницу международный военно-технический форум "Армия-2016". Об этом сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Александр Миронов.
"В совокупности с выставочными мероприятиями в военных округах и на Северном флоте, парке "Патриот" численность посетителей форума "Армия-2016" составила около 110 тысяч человек (101 тыс. 700 - "Патриот", ВВО - 1 тыс. 535, ЮВО - 3 тыс. 257, Кронштадт - 2,5 тыс.)", - сказал Миронов журналистам.
По его словам, с самого начала форума, с 6 сентября его посетили более 285 тысяч человек.
"В сравнении с мировыми выставками, наш форум полностью оправдывает статус "международный", а динамика посещаемости превосходит многие аналогичные по тематике мировые площадки", - подчеркнул Миронов.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье, во всех военных округах, а также на Северном флоте с 6 по 11 сентября. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.