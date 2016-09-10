В ВДВ России могут появиться бронированные "багги" и новый тактический автомобиль

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минобороны России рассматривает возможность создания для ВДВ сверхлегких ударных машин "Эскадрон", способных к десантированию, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе военного ведомства.

"Миниатюрные броневездеходы планируется применять в качестве разведывательно-диверсионных машин, оснащенных перспективными комплексами вооружения", - говорится в сообщении поступившем в ТАСС.

Возможность создания такого автомобиля обсуждали военные эксперты на проходящем в Подмосковье форуме "Армия-2016".

Машины должны разгоняться до скорости 150 км/час, иметь массу не более 3 тонн. В качестве вооружения планируется устанавливать крупнокалиберный пулемет "Корд" и четыре противотанковых управляемых ракеты "Корнет".

Наряду со сверхлегкой ударной машиной для ВДВ планируется создать перспективный бронированный тактический автомобиль "Торос".