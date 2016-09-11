МО РФ: итоги "Армии-2016" определят направления развития вооружения

КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Итоги более 100 мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2016" будут использованы для создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Александр Миронов.

По его словам, все запланированные к проведению 104 мероприятия научно-деловой программы "прошли на высоком методическом уровне, с привлечением ведущих специалистов самых различных областей, охватывающих сферу науки и производства вооружения и средств обеспечения ведения вооруженной борьбы".

"Так, например, обсуждались перспективы развития гиперзвуковых летальных аппаратов, создания образцов вооружения на новых физических принципах, использование инновационных материалов в производстве и многое другое, - отметил Миронов. - В мероприятиях приняли участие представители 18 стран".

Он подчеркнул, что "представители профессионального научного сообщества показали высокую активность в обсуждении актуальных тем и перспективных направлений дальнейшего развития".

"Наиболее значимые вопросы и пути их решения, найденные в ходе дискуссий, лягут в основу перечней поручений руководства Министерства обороны России для дальнейшей реализации в рамках инновационной деятельности и формирования научно-технического задела при создании перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сообщил начальник Главка.

По словам Миронова, демонстрационная программа форума за пять дней составила почти 17 часов.

"За прошедшие пять дней общая продолжительность программ демонстрационного показа на полигоне Алабино составила без малого 17 часов. Мероприятия, проводимые на аэродроме Кубинка длительностью восемь с половиной часов, выполнены в полном объеме", - сказал Миронов.

По его словам, для показов была задействована вся инфраструктура полигонов. "Условия показа были максимально приближены к реальным, всего на территории полигона Алабино было привлечено к показу 247 единиц техники", - рассказал начальник Главного управления.

Он напомнил, что под эгидой Форума "Армия-2016" 10 сентября успешно прошли соревнования в высокотехнологичной сфере - первый чемпионат по биатлону среди дронов - беспилотных летательных аппаратов коптерного типа.

По его словам, результаты соревнований в условиях полигона будут учтены, проанализированы и использованы при уточнении требований к перспективным средствам на базе малоразмерных летательных аппаратов.