На подмосковном полигоне "Алабино" продемонстрирована современная военная техника

АЛАБИНО /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники состоялась в завершающий день 2-го Международного военно-технического форума "Армия-2016" на подмосковном полигоне "Алабино".

Бронетехника и РСЗО

Демонстрационная программа началась с представления возможностей противотанковых и огнеметных средств, стоящих на вооружении российской армии. Программу открыла 125-миллиметровая самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", стоящая на вооружении Воздушно-десантных войск. Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-СМ" поразил цель управляемой ракетой на дальности 4000 метров.

Войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты продемонстрировали огневую мощь тяжелой боевой машины огнеметчиков "БМО-Т", а также выполнили залп термобарическими боеприпасами тяжелой огнеметной системы войск РХБ-защиты ТОС-1А "Солнцепек".

В ходе демонстрации бронетехники были показаны возможности танков Т-72Б3, Т-80УУ-1, Т-90С. Танки способны поражать цели противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) на дальностях до 4500 метров, огнем из 125-миллиметровых пушек - до 2500 метров, зенитными пулеметами НСВТ - воздушные цели до 1400 метров.

Боевые машины пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" поразили цели противотанковыми управляемыми ракетами на дальности 4500 метров, а БТР-82А и БМП-2 поддержали их огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек.

Комплекс реактивной системы залпового огня "Смерч", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Мста-С", 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия 2С34 "Хоста", огневой взвод 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня 2Б17 "Торнадо-Г" представили Ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск.

Средства войсковой ПВО были представлены всепогодным зенитным ракетным комплексом "Тор-М2У", зенитным ракетно- пушечным комплексом "Панцирь-С", зенитным пушечно-ракетным комплексом 2К22 "Тунгуска", модернизированной зенитной самоходной установкой "Шилка-М4", которые поразили цели, имитировавшие низко летящий вертолет условного противника.

Огонь по мишеням и десантирование

Ведение огня на полигоне велось на различные дальности по более чем 150 специально подготовленным стационарным и движущимся мишеням. Сложные мишени для выполнения различных огневых задач экипажами боевых машин располагались на расстоянии от 400 до 6 000 метров для различных типов вооружений.

Гостям и участникам Форума был продемонстрирован парашютный способ десантирования разведывательных групп специального назначения ВДВ России. Десантирование осуществлялось на управляемых парашютных системах специального назначения "Арбалет-2". Вниманию зрителей был также представлен еще один способ десантирования из вертолетов Ми-8АМТШ - беспарашютный, с использованием спусковых устройств и альпинистского снаряжения.

На озере Комсомольском демонстрировались действия подразделений инженерных войск по оборудованию и содержанию паромной переправы с использованием двух паромно-мостовых машин ПММ-2М. Был наведен мост-переправа, по которой переправились автомобили семейств "Мотовоз-1" автомобильного завода "Урал" и "Мустанг" автомобильного завода "КамАЗ". Автомобили преодолели специально подготовленные препятствия, такие как "Завал из труб", "Стенка" высотой до 0,5 м, "Лесенка", "Брод" глубиной до 1,5 м, "Шахматный завал" имитирующие складки местности и разрушенные искусственные сооружения.

За демонстрацией возможностей российской военной техники наблюдали свыше 15 тысяч зрителей.