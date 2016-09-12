Более 1,5 тыс. мотострелков подняты по тревоге в Амурской области в рамках учений

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приамурье, подняты по тревоге в рамках тактических учений, к которым привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и около 400 единиц военной и спецтехники. Об этом сообщил в понедельник ТАСС врио начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.
"Военнослужащие в установленные сроки выполнили мероприятия боевой готовности и выдвинулись на штатной технике в район выполнения задач на удаление свыше 100 километров. В ходе марша будут отработаны вопросы преодоления зараженных участков и минных полей", - сказал офицер.
По его словам, особое внимание будет уделено вопросам отражения воздушных налетов.