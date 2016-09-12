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Экипажи военных кораблей РФ и Китая обменялись визитами на совместных учениях

Армия и ОПК
12 сентября, 19:15 UTC+3 ЧЖАНЬЦЗЯН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
В общей сложности на кораблях побывали 400 военнослужащих
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ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Военнослужащие ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) обменялись визитами на флагманские корабли, принимающие участие в совместных учениях "Морское взаимодействие - 2016". Об этом рассказал журналистам начальник вещевой службы большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц".

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Учения проходят с 12 по 19 сентября в северо-западной части Южно-Китайского моря у побережья китайской провинции Гуандун.

"В прошлый раз мы здесь были в 2012 году. Сейчас идет взаимное посещение кораблей как нашими моряками, так и китайскими", - сказал он.

Участники учений посетили БПК "Адмирал Трибуц" и китайский эсминец "Гуанчжоу". В общей сложности на кораблях побывали 400 военнослужащих. В течение дня представители командования отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России также совершили визит к командующему флотом Южно-Китайского моря и посетили администрацию города Чжаньцзян (провинция Гуандун, Южный Китай).

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Для участия в маневрах в Китай прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенг". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.

Активная фаза учений состоится 15-19 сентября. В акватории Южно-Китайского моря стороны отработают совместную оборону кораблей на якорной стоянке, поиск, спасение и конвоирование судов, освобождение захваченного судна, а также совместную противовоздушную оборону. Во время учений планируется также нанести совместные ракетно-артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе военные проведут совместную высадку морского и воздушного десантов на условно захваченный остров.

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