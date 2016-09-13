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На въезде в Алеппо развернут передвижной пункт наблюдения российского Центра по примирению

Армия и ОПК
13 сентября, 6:54 UTC+3 АЛЕППО АЛЕППО 13, сентября. /ТАСС
Дорога Кастелло служит дополнительным коридором, по которому мирные жители и решившие сложить оружие боевики могут покинуть зону боевых действий
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© EPA/STR

АЛЕППО, 13 сентября. /ТАСС/. Передвижной пункт наблюдения российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии развернут на дороге Кастелло на въезде в Алеппо. На время прекращения огня в режиме видеоконференции на базу Хмеймим ежедневно будет поступать информация об обстановке на дороге. Оперативные группы российских военных развернуты также в городе Хама.

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Вид на Цитадель Алеппо из Старого города, Алеппо, 5 марта
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Алеппо: перемирие на руинах

Во вторник по дороге Кастелло сюда прибыл очередной российский гуманитарный конвой. Эта трасса находится под контролем правительственных сил и служит дополнительно коридором, по которому мирные жители, а также боевики, решившие сложить оружие, могут покинуть зону боевых действий.

"В настоящее время эта дорога является коридором для выхода из восточной части Алеппо для боевиков, принявших решение прекратить боевые действия и сложить оружие. В рамках достигнутых 9 сентября договоренностей между Россией и США о возобновлении режима прекращения боевых действий дороге Кастелло будет уделено особое внимание, - заявил заместитель начальника российского Центра примирения враждующих сторон полковник Сергей Капицын. - Она станет основным маршрутом доставки гуманитарных грузов в Алеппо. В настоящее время здесь проводятся работы по оборудованию КПП Сирийского общества Красного полумесяца, через который будет осуществляться пропуск гуманитарных грузов в восточную и западную части города".

По его словам, для создания демилитаризованной зоны проправительственные войска готовы отойти от дороги Кастелло на определенную российско-американскими договоренностями дистанцию, "но синхронно с умеренной оппозицией".

Обстановка спокойная

Сейчас обстановка в этом районе спокойная. Вдоль обочины еще можно увидеть следы недавних сражений: осколки разорвавшихся газовых баллонов, обгоревший транспорт и ящики из-под боеприпасов. Дорога пока еще грунтовая, но безопасная. Движение по дороге Кастелло открыто не только для военной техники и грузовиков с гуманитарной помощью, но и для общественного транспорта. В рейсовых автобусах ни одного свободного места. Люди едут в Алеппо, чтобы вместе с родственниками отпраздновать главный в мусульманском мире праздник - Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

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"Российские военные помогают нам обеспечить беженцев всем необходимым. Людей, которые выходят через гуманитарные коридоры из осажденных районов, мы будем встречать и размещать в центры для приема беженцев и обеспечивать всем необходимым. Мы также будем принимать и расселять боевиков, которые хотят сложить оружие. Этот их право по закону об амнистии, который подписал наш президент", - сказал журналистам председатель гуманитарного бюро провинции Алеппо Абид Кассаб.

В Алеппо организованы семь гуманитарных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть жилые кварталы, подконтрольные террористам. Один из пунктов пропуска находится в районе Эль-Машарка. Он открыт в конце июля. Здесь также работает российская оперативная группа Центра по примирению. За это время своеобразную границу между войной и миром пересекли около тысячи человек.

Пункт пропуска напоминает обычный блокпост, но здесь дежурит машина скорой помощи. В соседнем пикапе - уже готовые наборы с питанием, боксы с рисом и горохом еще теплые. Буквально в нескольких десятках метров обустроили позиции боевики. Линия фронта здесь проходит прямо вдоль жилых домов. На верхних этажах установлены видеокамеры - малейшее движение с противоположной стороны, и сирийские военные занимают позиции. Перейти в наступление боевики уже не решаются. В последние сутки здесь непривычно тихо.

"Мы очень рады, что перестали стрелять. Я живу вот здесь. Мы рады, что здесь находятся военнослужащие, которые могут поддерживать порядок. Я надеюсь, что мои родственники и друзья воспользуются этим перемирием, чтобы покинуть опасные районы", - говорит местный житель, представившийся Мухаммедом.

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