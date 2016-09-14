Количество батальонных тактических групп в российской армии возрастет почти вдвое

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Количество батальонных тактических групп (БТГ), полностью укомплектованных контрактниками, в Вооруженных силах России за два года возрастет с 66 до 125. Об этом сообщил журналистам начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"Существенно повышают боеспособность подразделений и воинских частей контрактники. У нас в округах, в том числе и в Южном военном округе, созданы батальонные тактические группы, которые полностью укомплектованы военнослужащими контрактной службы. Сейчас таких БТГ 66, к концу 2016 года будет 96, в следующем году - 115, а еще через год - 125", - сказал Герасимов.

Он напомнил, что каждая БТГ состоит из 700-800 человек, а некоторые - из 900. "Это усиленный батальон, у которого есть все необходимые средства усиления", - пояснил начальник Генштаба.

Каждая бригада и полк, как правило, включает в себя две таких батальонных группы, уточнил Герасимов.