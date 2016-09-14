РФ лидирует на оружейном рынке Субсахарской Африки

Юрий Демченко: объем поставок российского оружия в Африку растетПерейти в раздел Интервью
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ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Россия в течение последних лет занимает первое место по объему поставок военной продукции в страны Африки южнее Сахары, занимая около трети рынка. Об этом сообщил ТАСС на открывшейся в ЮАР оружейной выставке Africa Aerospace & Defence - 2016 глава делегации "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко.
"Доля нашей страны в поставках только в страны Африки южнее Сахары является самой значительной и составила за период 2011-2015 годов около 30 процентов", - сказал он.
По его словам, данные о поставках военной продукции в страны Африки носят закрытый характер, из-за чего невозможно оперировать конкретными цифрами и точно сказать, каково соотношение объемов поставок из РФ и других стран. "Тем не менее, информация из открытых источников позволяет утверждать, что Россия на этом рынке занимает одно из первых мест, действуя на африканском рынке оружия в условиях жесткой конкуренции со стороны иностранных экспортеров, прежде всего западных стран, а также Китая", - отметил глава делегации "Рособоронэкспорта".
Кроме того, в последнее время на этом рынке заметно возросла активность Южно-Африканской Республики, добавил он.
Ранее Демченко сообщил, что портфель оружейных контрактов "Рособоронэкспорта" со странами Африки превышает $21 млрд. По его оценке, у российской стороны сложились прочные связи с Анголой, Египтом, Зимбабве, Мали, Угандой и рядом других стран, а в последние годы появился хороший задел для работы с такими государствами, как Нигерия, Танзания, Экваториальная Гвинея.
Оружейная выставка в ЮАР, которая проходит с 14 по 18 сентября, является крупнейшей в Африке. По данным организаторов, в ней участвуют почти 400 компаний из 43 стран. Ранее стало известно, что российская делегация планирует встречи с представителями более чем 25 государств Африки, а также с делегациями из ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки.