Цены на нефть радикально не влияют на поставки оружия из РФ в Африку

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Цены на нефть не оказывают радикального влияния на закупки странами Африки российского оружия, хотя некоторым государствам из-за конъюнктуры рынка пришлось корректировать свои потребности. Об этом сообщил ТАСС на открывшейся в ЮАР оружейной выставке Africa Aerospace & Defence - 2016 глава делегации "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко.

"Колебания нефтяного рынка не оказывают радикального влияния на ситуацию с экспортом российского вооружения в нефтедобывающие страны Африки. Их потребности обусловлены, прежде всего, имеющимися серьезными угрозами и вызовами, а не ценой на углеводороды", - отметил Демченко.

При этом, признал он, ситуация на рынке нефти оказывает "определенное негативное влияние" на возможности ряда стран Африки финансировать закупки вооружения. "Более того, мы уже имеем конкретные примеры, когда некоторым импортерам пришлось корректировать свои потребности, учитывая конъюнктуру рынка углеводородов", - сказал представитель "Рособоронэкспорта".

"Однако мы нашли взаимоприемлемые схемы расчетов и оптимальные решения по предлагаемой номенклатуре продукции, снизив нагрузку на бюджеты наших партнеров", - добавил он.

Оружейная выставка в ЮАР, которая проходит с 14 по 18 сентября, является крупнейшей в Африке. По данным организаторов, в ней участвуют почти 400 компаний из 43 стран. Ранее стало известно, что российская делегация планирует встречи с представителями более чем 25 государств Африки, а также с делегациями из ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки.