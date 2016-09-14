Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цены на нефть радикально не влияют на поставки оружия из РФ в Африку

Армия и ОПК
14 сентября, 14:12 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 14, сентября. /ТАСС
Глава делегации "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко отметил, что были найдены взаимоприемлемые схемы расчетов и оптимальные решения по предлагаемой номенклатуре продукции
Материал из 1 страницы

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Цены на нефть не оказывают радикального влияния на закупки странами Африки российского оружия, хотя некоторым государствам из-за конъюнктуры рынка пришлось корректировать свои потребности. Об этом сообщил ТАСС на открывшейся в ЮАР оружейной выставке Africa Aerospace & Defence - 2016 глава делегации "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко.

Интервью

Руководитель делегации "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко и пресс-секретарь компании Вячеслав Давиденко (справа налево)

Юрий Демченко: объем поставок российского оружия в Африку растет

Перейти в раздел Интервью

"Колебания нефтяного рынка не оказывают радикального влияния на ситуацию с экспортом российского вооружения в нефтедобывающие страны Африки. Их потребности обусловлены, прежде всего, имеющимися серьезными угрозами и вызовами, а не ценой на углеводороды", - отметил Демченко.

При этом, признал он, ситуация на рынке нефти оказывает "определенное негативное влияние" на возможности ряда стран Африки финансировать закупки вооружения. "Более того, мы уже имеем конкретные примеры, когда некоторым импортерам пришлось корректировать свои потребности, учитывая конъюнктуру рынка углеводородов", - сказал представитель "Рособоронэкспорта".

"Однако мы нашли взаимоприемлемые схемы расчетов и оптимальные решения по предлагаемой номенклатуре продукции, снизив нагрузку на бюджеты наших партнеров", - добавил он.

Оружейная выставка в ЮАР, которая проходит с 14 по 18 сентября, является крупнейшей в Африке. По данным организаторов, в ней участвуют почти 400 компаний из 43 стран. Ранее стало известно, что российская делегация планирует встречи с представителями более чем 25 государств Африки, а также с делегациями из ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
В Кремле опровергли возможную отставку Колокольцева в связи с делом Захарченко
7
WBA в ближайшие 2 дня объявит об аннулировании результата боя Чудинов - Штурм
Темы дня
Реклама