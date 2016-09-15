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Россия возвращается на рынок вооружений Африки

Армия и ОПК
15 сентября, 11:13 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 14, сентября. /ТАСС
"Мы высадили большой технологический десант и нашли компании ЮАР, которые изъявили желание работать с нами по серьезным проектам", - заявил замдиректора ФСВТС
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© EPA/KIM LUDBROOK

ПРЕТОРИЯ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия возвращается на рынок вооружений Африки, свидетельством чего стало направление большой делегации экспертов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на открывшуюся в столице ЮАР выставку вооружений Africa Aerospace and Defence 2016. Здесь они обсуждают перспективы индустриального высокотехнологичного сотрудничества с южноафриканскими коллегами.

Интервью

Руководитель делегации "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко и пресс-секретарь компании Вячеслав Давиденко (справа налево)

Юрий Демченко: объем поставок российского оружия в Африку растет

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"Президентом России поставлена задача возвращения в Африку. Мы высадили большой технологический десант и нашли компании ЮАР, которые изъявили желание работать с нами по серьезным проектам", - заявил корр. ТАСС руководитель российской делегации и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

Он принял участие в первом двустороннем семинаре по промышленному сотрудничеству в ОПК и заседании смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Руководитель российской делегации на AAD-2016 Анатолий Пунчук (крайний слева) с министром обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула

Руководитель российской делегации на AAD-2016 Анатолий Пунчук (крайний слева) с министром обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула

© Николая Новичкова/ТАСС
Руководитель российской делегации на AAD-2016 Анатолий Пунчук (крайний слева) с министром обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула
© Николая Новичкова/ТАСС

Южноафриканский сопредседатель и секретарь министерства обороны Сэм Гулубе заявил, что комиссия договорилась работать по четырем направлениям. Они включают подготовку военнослужащих, военно-техническое сотрудничество (ВТС), защиту интеллектуальной собственности, а также обмены и совместные учения. Гулубе выразил надежду, что переговоры с российскими представителями дадут новый импульс развитию двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.

В ЮАР уже действует совместный центр по обслуживанию гражданских вертолетов российского производства.

Пунчук сказал, что сейчас идет проработка вопроса об обслуживании также эксплуатируемых на африканском континенте военных вертолетов и бронетехники. В плане двустороннего ВТС ЮАР интересуют вертолеты и средства радиоэлектронной борьбы, а также совместные разработки для третьих стран в Африке.

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"Мы предложили революционный подход и надеемся к следующему июню (когда в России состоится очередное заседание смешанной межправкомиссии) сформировать программу долгосрочного сотрудничества, что может стать серьезным прорывом", - сказал Пунчук.

"У нас есть высокотехнологичные платформы, с которыми можно интегрировать уже имеющиеся в ЮАР системы, а, может быть, и совместно созданные новые технологии. Мы заинтересованы в партнерстве на длительный срок", - подчеркнул он.

Материал опубликован на ленте "Российские оборонные технологии".

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