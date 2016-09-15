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Грушко: НАТО передала РФ ответ на предложения военных по снижению рисков

Армия и ОПК
15 сентября, 18:30 UTC+3 /Корр. ТАСС, Денис Дубровин
Постпред России при НАТО отметил, что Москва намерена "действовать в соответствии с нормальной дипломатической практикой"
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БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО передала России ответ на предложения российских военных по снижению рисков в военной области. Об этом заявил постпред России при НАТО Александр Грушко по итогам встречи с первым замгенсека НАТО Александром Вершбоу.

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"Сегодня в ходе встречи с первым заместителем генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу нам был передан устный ответ на предложения наших военных, высказанные в ходе заседания Совета Россия-НАТО (СРН) 13 июля, о некоторых мерах по уменьшению опасности в военной области. Этот ответ будет тщательно изучен, в том числе под углом определения алгоритма дальнейших возможных действий", - сказал он.

В то же время он никак не прокомментировал суть этого ответа. "Публичные комментарии по существу уже на нынешнем этапе вряд ли помогут делу. Мы намерены действовать в соответствии с нормальной дипломатической практикой", - подчеркнул постпред.

Комментируя распространенное штаб-квартирой НАТО по итогам встречи заявление Вершбоу, Грушко отметил, что "оно не может не вызывать вопросы относительно истинных намерений НАТО".

"Впечатление таково, что альянс ищет любой предлог для оправдания принятых ранее под надуманными предлогами решений о приостановке практического сотрудничества с Россией. Контрпродуктивность этих решений, а также шагов по укреплению восточного фланга НАТО и их явное несоответствие реальным потребностям безопасности с каждым днем становятся все более очевидными. Особенно на фоне крепнущего международного взаимодействия по противодействию общим угрозам и вызовам, преодолению региональной нестабильности", - заключил он.

В распространенном ранее заявлении НАТО, в частности, говорится, что альянс не изменил позицию, которую он занял с началом конфликта на Украине и которая заключается в приостановке практического сотрудничества с Россией. "В то же время, мы приняли решение сохранять открытыми каналы политического диалога, - отмечается в заявлении. - Союзники по-прежнему открыты к использованию военных каналов коммуникации для решения критических вопросов, с которыми мы сталкиваемся".

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Грушко, Александр Викторович
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