ОДК поставит 16 двигателей для самолетов Ил-112В до 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создаст 16 турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ до 2019 года, сообщил в четверг гендиректор ОДК (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Артюхов.

"Долгосрочный контракт был заключен в этом году и должен быть исполнен до 2019 года. В рамках ОКР (опытно- конструкторских работ) предусмотрена поставка 16 двигателей, первые два двигателя должны быть переданы в феврале 2017 года", - сказал он.

Двигатель ТВ7-117СТ предназначен для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Его мощность на максимальном взлетном режиме составляет три тыс. лошадиных сил, а на повышенном чрезвычайном режиме - до 3,6 тыс. лошадиных сил.

Самолет Ил-112В создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Его первый полет должен состояться летом 2017 года. Собирать эти самолеты планируется на Воронежском авиазаводе по восемь единиц в год. Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 такие машины.

50 двигателей для многоцелевых вертолетов Ми-38

Также Артюхов добавил, что ОДК выполнит контракт по поставке 50 двигателей ТВ7-117В для многоцелевых вертолетов Ми-38 до 2019 года.

"Первые двигатели в этом году, сроки до 2019 года", - сказал он.

Ми-38 - многоцелевой средний вертолет, который может использоваться для перевозки пассажиров и грузов, в качестве поисково-спасательного или летающего госпиталя. Машина занимает нишу между представителями семейства Ми-8/17 и тяжелыми Ми-26. Грузоподъемность Ми-38 достигает пяти - шести тонн.

Ранее заместитель гендиректора "Вертолетов России" Александр Щербинин в интервью ТАСС сообщил, что контракт на поставку Ми-38 Минобороны РФ может быть подписан в 2016 или 2017 году. Первая партия, по его словам, будет состоять из 10-20 вертолетов.