Бологовское соединение РВСН на западе России перевооружат на ракетный комплекс "Ярс"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бологовское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) перевооружат на ракетный комплекс "Ярс", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
"Самая западная дивизия РВСН, расположенная в Тверской области, в ближайшее время приступит к перевооружению на ракетный комплекс "Ярс". Это будет шестое соединение мобильного базирования, в котором новейший подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) придет на смену комплексам четвертого поколения с моноблочной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Тополь", - приводит пресс-служба слова командующего РВСН Сергея Каракаева.
По его словам, в этом году началось переоснащение полков в Иркутской и Йошкар-Олинской дивизиях, также завершается переоснащение на "Ярсы" в Новосибирской и Тагильской дивизиях, ранее было завершено перевооружение Тейковского соединения.
Как рассказал командующий, решение о перевооружении соединения РВСН в Тверской области после того, как там пройдут командно-штабные учения. В пресс-службе отметили, что в ходе учений на новом уровне будут отработаны маневры на маршрутах боевого патрулирования. В ближайшем будущем вместе с уже принятой на вооружение моноблочной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-12М2 ракетного комплекса "Тополь-М", МБР РС-24 комплекса "Ярс" составит основу группировки РВСН, отметили в военном ведомстве.