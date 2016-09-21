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Пусковые установки "Тополь" совершают ночной марш в Тверской области в рамках учения РВСН

Армия и ОПК
21 сентября, 3:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В проведении учения задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пусковые установки ракетных комплексов "Тополь" в рамках командно-штабного учения РВСН совершают ночной марш в Тверской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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"В общей сложности в проведении учения задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники. В ходе учения планируется отработка обширного перечня мероприятий, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия условного противника, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий противника в районах дислокации войск", - говорится в сообщении.

Особенностями проводимого учения являются высокая интенсивность маневренных действий, широкий спектр решаемых задач по применению перспективных образцов вооружения и оценка готовности Бологовского соединения к перевооружению.

"Согласно замыслу, данное КШУ проводится совместно с несением боевого дежурства на полевых позициях еще девятью ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" от Тверской до Иркутской областей", - говорится в сообщении.

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