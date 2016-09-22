На учениях РВСН в Тверской области пусковые установки "Тополь" ночью преодолели брод

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ сообщило об успешном преодолении пусковыми установками ракетного комплекса "Тополь" брода глубиной более одного метра. Это произошло в ходе командно-штабного учения в Тверской области при совершении ночного марша: ПГРК "Тополь" прошли вброд реку Березайка.
"По замыслу учения для срыва маневра частей и подразделений обеспечения условные диверсанты уничтожили мост. На маршруте движения колонны не было дублирующего моста, позволяющего переправить тяжелую крупногабаритную технику, - сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. - Военнослужащими батальона боевого обеспечения после проведения инженерной разведки был подготовлен участок для преодоления водной преграды колонной ПГРК "Тополь" и другой многоцелевой техники".
В рамках маневров ракетчикам предстоит выводить из пунктов постоянной дислокации боевые ракетные комплексы и воинские части обеспечения, осуществлять противодействие условным диверсантам и ударам средств воздушного нападения, проводить условные пуски ракет.
В пресс-релизе говорится, что в общей сложности в проведении учения задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники.