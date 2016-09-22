Более 60 пусковых установок "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" участвуют в масштабных учениях

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 60 автономных пусковых установок "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" "совершают интенсивные маневренные действия" на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей. Об этом сообщил в четверг Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В общей сложности в маневрах задействовано около 1700 единиц крупногабаритной техники", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, в рамках маневров отрабатываются новые способы подготовки пусковых установок к маршу, а также противодействие частей ракетных войск диверсионным операциям противника.