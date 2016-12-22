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Путин: социальные гарантии для военнослужащих останутся на высоком уровне

Армия и ОПК
22 декабря, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Президент РФ считает, что в этом направлении за последние годы сделано очень много. Для примера он привел уменьшившуюся за четыре года в 2,8 раза очередь на жилье
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал применять новейшие программы подготовки военных. Глава государства заверил, что социальные гарантии для военнослужащих будут поддерживаться на высоком уровне.

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"Приоритетом оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения", - указал Верховный главнокомандующий на заседании коллегии Министерства обороны.

По его словам, "одним из важных направлений военного строительства является повышение социального обеспечения военнослужащих". Президент считает, что в этом направлении за последние годы сделано очень много. Для примера он привел уменьшившуюся за четыре года в 2,8 раза очередь на жилье. "В 2016 году служебным жильем обеспечены 27 тысяч военнослужащих, а постоянным - почти 20 тысяч", - отметил президент. Он добавил, что по накопительной ипотечной системе квартиры приобрели 14 тыс. военнослужащих. "Нужно всегда помнить: Забота о личном составе, укрепление социальных гарантий солдат и офицеров - это важный, важнейший вклад в воспитание молодого поколения защитников Родины, залог престижа воинской службы и авторитета людей в погонах", - отметил глава государства.

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