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Главком Сухопутных войск РФ сообщил об успешном выполнении всех поставленных задач

Армия и ОПК
22 декабря, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Олег Салюков напомнил, что СВ участвовали в 2016 году в учениях со странами ШОС, ОДКБ, а также в совместных учениях с Монголией, Индией и Пакистаном
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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска России в 2016 году успешно выполнили все поставленные задачи, заявил сегодня журналистам командующий войсками Олег Салюков.

"Сухопутные войска в 2016 году выполняли различные задачи, и, судя по оценкам командования, выполнили их с хорошим качеством, успешно", - сказал он. Салюков также подчеркнул, что Сухопутные войска в течение года регулярно принимали участие в различных учениях.

"Венцом боевой учебы стало стратегическое учение "Кавказ 2016", и на этих учениях воины Сухопутных войск показали профессионализм, хорошую боевую подготовку, хорошую оперативную подготовку", - отметил он.

Салюков также напомнил, что Сухопутные войска участвовали в 2016 году в международных учениях со странами Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, а также в совместных учениях с Монголией, Индией и Пакистаном.

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