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"Алмаз-Антей" возглавил национальный рейтинг высокой прозрачности в госзакупках

Армия и ОПК
23 декабря, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
По словам заместителя гендиректора концерна Владимира Коновалова, "Алмаз-Антей" также имеет все шансы получить оценку "Гарантированная прозрачность" по итогам следующего года
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" занял первое место в национальном рейтинге прозрачности закупок среди государственных корпоративных заказчиков в номинации "Высокая прозрачность". Результаты рейтинга 2016 года опубликованы на сайте проекта.

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"Позиция концерна в национальном рейтинге прозрачности закупок является результатом усилий специалистов по закупочной деятельности. Им удалось выстроить систему управления закупками и повысить ее эффективность в масштабах концерна, включающего в себя десятки крупных предприятий", - заявил заместитель гендиректора концерна по правовым вопросам и корпоративной политике Владимир Коновалов, слова которого цитирует пресс-служба "Алмаз- Антея".

По словам Коновалова, "Алмаз-Антей" также имеет все шансы получить оценку "Гарантированная прозрачность" по итогам следующего года.

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

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