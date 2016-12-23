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Совфед одобрил соглашение с Арменией о создании на Кавказе региональной системы ПВО

Армия и ОПК
23 декабря, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Предполагается, что министерства обороны РФ и Армении в мирное время будут организовывать планирование применения войск ОРС ПВО, боевое дежурство, взаимодействие, оперативную и боевую подготовку
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Соглашение с Арменией было подписано в Москве 23 декабря 2015 года. Им предусматривается "создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ". Основными задачами ОРС ПВО являются "организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности, поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники войск (сил) ОРС ПВО в постоянной готовности к применению, осуществление взаимодействия с войсками (силами), входящими в состав других региональных систем противовоздушной обороны", говорится в пояснительной записке.

Координировать совместные действия войск ОРС ПВО и сил, входящих в состав других региональных систем противовоздушной обороны, будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ. Общее руководство совместными действиями войск объединенной региональной системы ПВО будет осуществлять командующий войсками Южного военного округа РФ.

Предполагается, что министерства обороны России и Армении в мирное время будут организовывать планирование применения войск ОРС ПВО, их совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне, взаимодействие, а также совместную оперативную и боевую подготовку. Порядок применения оружия дежурными по противовоздушной обороне будет определяться законодательством стороны, в воздушном пространстве которой находится объект, в отношении которого применяется оружие.

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