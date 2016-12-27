Грызлов сменил Рогозина на посту председателя Совета директоров КТРВ

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Борис Грызлов избран председателем Совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, разработчик ракет). Об этом сообщили журналистам в аппарате Грызлова.
На этом посту Грызлов сменил вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" является одним из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия. Компания объединяет более 30 предприятий, расположенных по всей России: как в столичном регионе, так и в Петербурге, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Смоленской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Омской, Нижегородской, Рязанской областях, а также Республике Дагестан.
Помимо систем вооружения для авиации и военно-морского флота, заводы корпорации производят широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения: от беспилотных летательных аппаратов и двигателей мягкой посадки пилотируемых космических кораблей до буровых и ветроэнергетических установок различной мощности.
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