МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин ожидает, что гособоронзаказ в 2016 году будет исполнен на 98%. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, как я надеюсь, чем в прошлом году, примерно около 98% должна быть цифра", - сказал он.