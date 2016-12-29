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Гособоронзаказ в 2016 году будет исполнен на 98%

Армия и ОПК
29 декабря, 7:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин
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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин ожидает, что гособоронзаказ в 2016 году будет исполнен на 98%. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Гособоронзаказ будет исполнен даже немножко лучше, как я надеюсь, чем в прошлом году, примерно около 98% должна быть цифра", - сказал он.

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