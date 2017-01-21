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Несколько новых инженерных полков планируется создать в ВС РФ в 2017 году

Армия и ОПК
21 января, 1:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
В прошлом году военные инженеры искали и обезвреживали взрывоопасные предметы на 48 объектах в России
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Несколько новых инженерных полков будет создано в 2017 году в российской армии. Об этом журналистам рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в канун Дня инженерных войск.

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

Инженерные войска России: 316 лет безупречной службы

"В 2017 году в состав инженерных войск планируется дополнительно включить еще несколько инженерно-саперных полков и инженерно-маскировочный полк", - рассказал он, не уточнив подробности.

В 2016 году российские военные инженеры выполняли задачи по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на 48 объектах в стране. Всего российские саперы очистили около 93 тысяч гектаров территорий, обнаружили и уничтожили более 300 тысяч взрывоопасных предметов. К выполнению задач привлекалось более 7 тысяч военнослужащих и 1 тысяча единиц техники.

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