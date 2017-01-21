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Новые роботы разрабатываются на основе "Урана-6" для Инженерных войск

Армия и ОПК
21 января, 1:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
В настоящее время ведутся конструкторские работы по созданию усовершенствованных робототехнических комплексов разминирования, штурма и разграждения
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новые робототехнические средства для Инженерных войск ВС РФ разрабатываются на основе задела, полученного при создания комплекса "Уран-6". Об этом журналистам рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в канун Дня инженерных войск.

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

Инженерные войска России: 316 лет безупречной службы

"На основе научно-технического задела, полученного при разработке комплекса "Уран-6", а также опыта его применения в войсках с 2016 года выполняются новые работы по созданию специализированных робототехнических комплексов инженерных войск. Плановая разработка, производство и закупка робототехнических средств позволит добиться существенного увеличения боевого потенциала инженерных войск", - сказал он.

Сейчас ведутся опытно-конструкторские работы по созданию усовершенствованных многофункциональных робототехнических комплексов разминирования, а также штурма и разграждения.

"В 2016 году завершена опытно-конструкторская работа по созданию робототехнического комплекса разминирования легкого класса "Уран-6", созданного из комплектующих отечественного производства. Инженерными войсками уже накоплен значительный опыт их эксплуатации. Эти комплексы положительно зарекомендовали себя в Чеченской Республике и Республике Ингушетия, а также при выполнении задач по разминированию в Пальмире в Сирийской Арабской Республике в 2016 году", - добавил Ставицкий.

В настоящее время комплексы "Уран-6" применяются инженерными войсками в ходе разминирования в Алеппо.

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