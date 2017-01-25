Третий стеклопластиковый тральщик для ВМФ РФ заложили в Петербурге

Газизов: "Уфа" хотела бы видеть в своем составе вратаря "Анжи" БеленоваСпорт 25 января, 15:26
Сalciomercato: "Зенит" близок к приобретению защитника "Челси" ИвановичаСпорт 25 января, 15:25
Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мираМеждународная панорама 25 января, 15:24
Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или "Локомотива"Спорт 25 января, 15:20
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июляСпорт 25 января, 15:14
Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной РоссииСпорт 25 января, 15:05
Сорокаградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в Свердловской областиНовости Урала 25 января, 15:03
Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концернаАрмия и ОПК 25 января, 15:00
OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контрактуСпорт 25 января, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Третий тральщик с корпусом из стеклопластика "Иван Антонов" заложили 25 января на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Эти корабли призваны стать одной из основных составляющих мощи ВМФ России. Эта серия кораблей будет востребована всеми флотами нашей страны. Мы уверены в том, что начиная со следующего года мы будем получать от Средне-Невского завода как минимум по два таких корабля в год", - сказал на церемонии закладки заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
Морской тральщик "Иван Антонов" - третий по счету и второй серийный корабль этого типа, контракт на строительство был подписан с Минобороны РФ в апреле 2014 года.
Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они способны использовать и традиционное тральное вооружение.
Корабли серии "Александрит" имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Головной корабль "Александр Обухов" был передан флоту в декабре 2016 года. Второй - "Георгий Курбатов" - строится на заводе. Четвертый корабль серии будет также заложен в 2017 году.