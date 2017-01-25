Третий стеклопластиковый тральщик для ВМФ РФ заложили в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Третий тральщик с корпусом из стеклопластика "Иван Антонов" заложили 25 января на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Эти корабли призваны стать одной из основных составляющих мощи ВМФ России. Эта серия кораблей будет востребована всеми флотами нашей страны. Мы уверены в том, что начиная со следующего года мы будем получать от Средне-Невского завода как минимум по два таких корабля в год", - сказал на церемонии закладки заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Морской тральщик "Иван Антонов" - третий по счету и второй серийный корабль этого типа, контракт на строительство был подписан с Минобороны РФ в апреле 2014 года.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они способны использовать и традиционное тральное вооружение.

Корабли серии "Александрит" имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Головной корабль "Александр Обухов" был передан флоту в декабре 2016 года. Второй - "Георгий Курбатов" - строится на заводе. Четвертый корабль серии будет также заложен в 2017 году.