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Стеклопластиковые тральщики "Александрит" смогут находить "умные" мины

Армия и ОПК
25 января, 16:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, января. /ТАСС
Подобные тральщики должны составить основу защиты кораблей ВМФ РФ "как минимум на несколько десятилетий", считает вице-адмирал Виктор Бурсук
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Новые тральщики "Александрит" проекта 12700 с корпусом из стеклопластика умеют находить "умные" мины, способные зарываться в грунт, а также использовать катера-"беспилотники". Об этом журналистам рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Эти тральщики предназначены для борьбы с минами, которые сейчас состоят на вооружении вероятного противника и флотов мировых держав. Это ни в коем случае не мины времен Отечественной войны. Это борьба с так называемыми "умными" минами, которые способны зарываться в грунт и быть абсолютно невидимыми для кораблей, не оснащенных спецсредствами", - сказал замглавкома.

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Он подчеркнул, что тральщики проекта "Александрит" должны составить основу защиты кораблей ВМФ РФ "как минимум на несколько десятилетий".

"Конструкторская мысль не стоит на месте. В частности, уже на этом корабле ("Иван Антонов", третий корабль этой серии - прим. ТАСС) будет использоваться безэкипажный катер, который позволит безопасно для личного состава тралить на мелководье", - рассказал гендиректор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.

Бурсук добавил, что для минно-тральных сил будут создаваться только такие корабли, так как они универсальны по размеру и обладают новейшим вооружением по поиску мин отечественного производства.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Также они способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

В среду, 25 января, на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге был заложен третий представитель этого проекта "Иван Антонов". Головной корабль "Александр Обухов" был передан флоту в декабре 2016 года. Второй - "Георгий Курбатов" - строится на заводе. Четвертый корабль серии будет также заложен в этом году.

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