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Легкая версия ракеты "БраМос" будет разрабатываться под ПАК ФА

Армия и ОПК
27 января, 16:12 UTC+3 РЕУТОВ РЕУТОВ 27, января. /ТАСС
Генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов отметил, что легкая версия ракеты, возможно, будет размещаться и на МиГ-35
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РЕУТОВ, 27 января. /ТАСС/. Легкая версия крылатой ракеты "БраМос" сможет устанавливаться не только на торпедные аппараты подлодок, но и на истребитель пятого поколения Т-50, сообщил журналистам генеральный директор и генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

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"Мы работаем над легкой версией ракеты. Она должна быть под габариты торпедного аппарата и по массе почти в 1,5 раза меньше. Вот та ракета авиационного базирования у нас сможет размещаться на широком (спектре самолетов - прим. ТАСС). Конечно, мы будем ее делать, прежде всего, под самолет пятого поколения, но она сможет размещаться, возможно, и на МиГ-35, хотя мы таких проработок не делали", - сказал он.

Сверхзвуковая крылатая ракета "БраМос" - совместное изделие российского "НПО Машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок Индии, которые в 1998 году создали компанию BrahMos Aerospace. Название ракеты образовано от названий двух рек - Брахмапутры и Москвы-реки. Ракета имеет дальность полета до 290 км и несет боеголовку весом от 200 до 300 кг.

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