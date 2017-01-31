Дом офицеров Сергиева Посада организовал концерт на авиабазе Хмеймим

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 31 января. /ТАСС/. Дом офицеров сергиево-посадского гарнизона Минобороны РФ организовал концерт для российских военнослужащих авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщила журналистам начальник учреждения Елена Соломатина.

"С большим удовольствием едем сюда, немного волнуемся. Хотим, чтобы ребята почувствовали домашнее тепло, заботу, что о них помнят, любят и гордятся ими", - сказала Соломатина, которая в Сирии второй раз и признается, что ей "очень нравится, как военнослужащие принимают артистов".

Соломатина рассказала, что на авиабазе Хмеймим выступили друзья Дома офицеров - народный артист России Александр Левшин, лауреат премий "Шансон года" Любовь Шепилова, певец и шансонье Константин Крымский, музыкант Сергей Куприк и другие известные исполнители.

Левшин, который на базе Хмеймим также вторично, сказал, что "ощутил долгожданное чувство огромной гордости". "В Сирии Россия помогает не только местным людям против супостатов, мы предотвращаем что-то глобальное и плохое, - говорит он. - И никто в мире из так называемой коалиции не смог это сделать - только разговоры". "А россияне пришли сюда, и все почувствовали, что зло можно победить. Это величайшее гуманитарное дело", - подчеркнул Левшин. Он исполнил песню "Три мушкетера", сказав после выступления, что следовало бы петь не "мерси боку", а "мерси Хмеймим".

"Мне хотелось доставить добро, тепло и радость. Я столько получила положительных эмоций, напиталась ими. Я первый раз в Сирии, надеюсь, не последний", - рассказала Шепилова. "Настроение боевое, потому что такой дух в зале. Публика теплая, классная, видно, что нас ждали", - добавил Куприк.

Зрители тепло поблагодарили артистов за выступление и выразили надежду, что артисты приедут в Сирию еще не один раз.