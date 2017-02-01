Пожар на покинутом в Приморье судне Yeruslan самостоятельно затухаетПроисшествия 1 февраля, 3:30
"Ъ": экс-министр обороны Сердюков может занять должность замглавы "Ростеха"Армия и ОПК 1 февраля, 3:10
Менеджеры Джонни Деппа обвинили актера в транжирствеКультура 1 февраля, 2:36
СБ ООН призвал стороны конфликта на Украине немедленно прекратить огоньМеждународная панорама 1 февраля, 2:11
Зимнее трансферное окно закрылось в ведущих европейских футбольных чемпионатахСпорт 1 февраля, 2:10
Футболист Габбьядини перешел из "Наполи" в "Саутгемптон"Спорт 1 февраля, 1:47
Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций начнется в четвергСпорт 1 февраля, 1:33
Вход в музей "Ельцин Центра" в день рождения первого президента России будет бесплатнымОбщество 1 февраля, 1:21
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 1 февраля, 1:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Министерства обороны, директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков может занять пост заместителя гендиректора госкорпорации, который ранее покинул Дмитрий Шугаев, назначенный директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.
Также Сердюков может заменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет газета. По словам источников издания в правительстве и авиационной отрасли, имя Сердюкова есть в списке кандидатов от РФ в совет ОАК, внесенном в январе Минэкономразвития в правительство.
Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы. Он был отправлен в отставку на фоне скандала вокруг ОАО "Оборонсервис". В декабре 2013 года экс-министру было предъявлено официальное обвинение в халатности, но вину он не признал. Сердюкову грозило наказание, не связанное с лишением свободы. Позже в 2014 году уголовное дело в отношении него было закрыто.
В 2013 он был назначен гендиректором исследовательского центра машиностроения "ФНИИЦ М", в 2015 году стал индустриальным директором "Ростеха", курирующим вопросы авиационной промышленности.