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"Ъ": экс-министр обороны Сердюков может занять должность замглавы "Ростеха"

Армия и ОПК
1 февраля, 3:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Также бывший глава военного ведомства может заменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров ОАК, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники
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Анатолий Сердюков

Анатолий Сердюков

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Министерства обороны, директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков может занять пост заместителя гендиректора госкорпорации, который ранее покинул Дмитрий Шугаев, назначенный директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

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Также Сердюков может заменить главу "Ростеха" Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), пишет газета. По словам источников издания в правительстве и авиационной отрасли, имя Сердюкова есть в списке кандидатов от РФ в совет ОАК, внесенном в январе Минэкономразвития в правительство.

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 годы. Он был отправлен в отставку на фоне скандала вокруг ОАО "Оборонсервис". В декабре 2013 года экс-министру было предъявлено официальное обвинение в халатности, но вину он не признал. Сердюкову грозило наказание, не связанное с лишением свободы. Позже в 2014 году уголовное дело в отношении него было закрыто.

В 2013 он был назначен гендиректором исследовательского центра машиностроения "ФНИИЦ М", в 2015 году стал индустриальным директором "Ростеха", курирующим вопросы авиационной промышленности.

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Сердюков, Анатолий Эдуардович
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