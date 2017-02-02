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Более 400 военнослужащих ВВО получили служебное жилье в январе

Армия и ОПК
2 февраля, 3:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Собственные квартиры получили 20 семей военных
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ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Служебное жилье в январе уже получили более 400 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), а 20 семей военных получили собственные квартиры, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

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"В январе 2017 года более 400 военнослужащих, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях ВВО, были обеспечены служебным жильем, а 20 семей военнослужащих получили ключи от готового жилья для постоянного проживания", - сообщил Гордеев.

Он добавил, что из федерального бюджета на 2017 год выделены средства на субсидии для приобретения и строительства около 900 квартир для военнослужащих ВВО.

В 2016 году около 1,4 тысячи военнослужащих ВВО купили квартиры на выделенные им жилищные субсидии в сумме 7,8 млрд рублей.

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