Более 400 военнослужащих ВВО получили служебное жилье в январе

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Служебное жилье в январе уже получили более 400 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), а 20 семей военных получили собственные квартиры, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В январе 2017 года более 400 военнослужащих, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях ВВО, были обеспечены служебным жильем, а 20 семей военнослужащих получили ключи от готового жилья для постоянного проживания", - сообщил Гордеев.

Он добавил, что из федерального бюджета на 2017 год выделены средства на субсидии для приобретения и строительства около 900 квартир для военнослужащих ВВО.

В 2016 году около 1,4 тысячи военнослужащих ВВО купили квартиры на выделенные им жилищные субсидии в сумме 7,8 млрд рублей.