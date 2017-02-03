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Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на НПО "СПЛАВ" в Туле

Армия и ОПК
3 февраля, 10:27 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 3, февраля. /ТАСС
Также в рамках поездки глава Минобороны обсудит с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым основные вопросы взаимодействия военного ведомства и региона
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Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на Научно-производственном объединении "СПЛАВ", производящем реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения, в Туле. Об этом в пятницу сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тулу, где проверит ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственным объединением "СПЛАВ" (НПО "СПЛАВ") в интересах военного ведомства. Министр обороны ознакомится с процессом производства предприятия, а также проведет рабочее совещание с участием представителей Ростеха, руководства НПО "СПЛАВ" и органов военного управления оборонного ведомства", - сказал Конашенков.

По его словам, также в рамках поездки глава Минобороны обсудит с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым основные вопросы взаимодействия военного ведомства и региона.

На территории Тульской области размещаются соединения Воздушно-десантных войск, Суворовское военное училище, оборонно-промышленные предприятия, выпускающие продукцию в интересах Вооруженных сил РФ.

НПО "СПЛАВ" - головная организация холдинга в составе госкорпорации "Ростех". Сфера деятельности предприятий холдинга связана с разработкой и производством реактивных систем залпового огня в интересах ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, реактивных систем залпового огня береговой артиллерии, корабельных комплексов реактивного оружия для поражения надводных береговых целей, тяжелых огнеметных систем, неуправляемых и корректируемых авиационных ракет, комплексов артиллерийского вооружения, вооружения легкобронированной техники и танков, специальных реактивных систем повышенной дальности, точности и эффективности на новых физических принципах, средств доставки для противолодочной, противоторпедной защиты, средств доставки инженерных комплексов дистанционного минирования, комплексов специального вооружения. Также предприятие решает задачи по расснаряжению боеприпасов с истекшим сроком хранения.

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