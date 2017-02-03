Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на НПО "СПЛАВ" в Туле

Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на НПО "СПЛАВ" в ТулеАрмия и ОПК 3 февраля, 10:27
Российский боксер Магомедов может расторгнуть контракт с компанией Main EventsСпорт 3 февраля, 10:23
Суд отклонил иск Меланьи Трамп к газете Daily MailМеждународная панорама 3 февраля, 10:16
Сибирские ученые выбрали кандидатуру нового председателя СО РАНСибирь 3 февраля, 10:14
Школьники в ЯНАО заразились гепатитом А, завезенным из ТаиландаНовости Урала 3 февраля, 10:11
Американские ученые: цель сна - помочь человеку забывать лишнееНаука 3 февраля, 10:09
Универсиада в Алма-Ате стала первой, где WADA проводит внесоревновательный допинг-контрольСпорт 3 февраля, 10:08
Футболист Сергей Брызгалов подписал контракт с "Анжи"Спорт 3 февраля, 10:05
Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил тому поменяться работамиМеждународная панорама 3 февраля, 10:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на Научно-производственном объединении "СПЛАВ", производящем реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения, в Туле. Об этом в пятницу сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тулу, где проверит ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственным объединением "СПЛАВ" (НПО "СПЛАВ") в интересах военного ведомства. Министр обороны ознакомится с процессом производства предприятия, а также проведет рабочее совещание с участием представителей Ростеха, руководства НПО "СПЛАВ" и органов военного управления оборонного ведомства", - сказал Конашенков.
По его словам, также в рамках поездки глава Минобороны обсудит с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым основные вопросы взаимодействия военного ведомства и региона.
На территории Тульской области размещаются соединения Воздушно-десантных войск, Суворовское военное училище, оборонно-промышленные предприятия, выпускающие продукцию в интересах Вооруженных сил РФ.
НПО "СПЛАВ" - головная организация холдинга в составе госкорпорации "Ростех". Сфера деятельности предприятий холдинга связана с разработкой и производством реактивных систем залпового огня в интересах ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, реактивных систем залпового огня береговой артиллерии, корабельных комплексов реактивного оружия для поражения надводных береговых целей, тяжелых огнеметных систем, неуправляемых и корректируемых авиационных ракет, комплексов артиллерийского вооружения, вооружения легкобронированной техники и танков, специальных реактивных систем повышенной дальности, точности и эффективности на новых физических принципах, средств доставки для противолодочной, противоторпедной защиты, средств доставки инженерных комплексов дистанционного минирования, комплексов специального вооружения. Также предприятие решает задачи по расснаряжению боеприпасов с истекшим сроком хранения.