Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на НПО "СПЛАВ" в Туле

ТУЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на Научно-производственном объединении "СПЛАВ", производящем реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения, в Туле. Об этом в пятницу сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Тулу, где проверит ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственным объединением "СПЛАВ" (НПО "СПЛАВ") в интересах военного ведомства. Министр обороны ознакомится с процессом производства предприятия, а также проведет рабочее совещание с участием представителей Ростеха, руководства НПО "СПЛАВ" и органов военного управления оборонного ведомства", - сказал Конашенков.

По его словам, также в рамках поездки глава Минобороны обсудит с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым основные вопросы взаимодействия военного ведомства и региона.

На территории Тульской области размещаются соединения Воздушно-десантных войск, Суворовское военное училище, оборонно-промышленные предприятия, выпускающие продукцию в интересах Вооруженных сил РФ.

НПО "СПЛАВ" - головная организация холдинга в составе госкорпорации "Ростех". Сфера деятельности предприятий холдинга связана с разработкой и производством реактивных систем залпового огня в интересах ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, реактивных систем залпового огня береговой артиллерии, корабельных комплексов реактивного оружия для поражения надводных береговых целей, тяжелых огнеметных систем, неуправляемых и корректируемых авиационных ракет, комплексов артиллерийского вооружения, вооружения легкобронированной техники и танков, специальных реактивных систем повышенной дальности, точности и эффективности на новых физических принципах, средств доставки для противолодочной, противоторпедной защиты, средств доставки инженерных комплексов дистанционного минирования, комплексов специального вооружения. Также предприятие решает задачи по расснаряжению боеприпасов с истекшим сроком хранения.