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Корабль "Адмирал Трибуц" в ходе учений уничтожит подлодку условного противника

Армия и ОПК
6 февраля, 6:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Экипаж выполнит артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям, отработает упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведет учения по борьбе за живучесть корабля на ходу
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ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" вышел в море для отработки элементов второй курсовой задачи (К-2), сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля выполнит комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработает упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведет учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнит ряд противодиверсионных мероприятий", - сообщил Матвеев.

При поддержке корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации флота "Адмирал Трибуц" проведет учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.

Курсовая задача (К-2) - это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

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