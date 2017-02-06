Корабль "Адмирал Трибуц" в ходе учений уничтожит подлодку условного противника

Лебзяк может вернуться в тренерский штаб сборной России по боксуСпорт 6 февраля, 8:13
СМИ: в Индии будут наказывать штрафом за расчеты наличными на сумму более 300 тыс. рупийЭкономика и бизнес 6 февраля, 8:13
Россиянка Вихлянцева вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциацииСпорт 6 февраля, 8:12
В Иркутске ликвидировано казино, работавшее под прикрытием ритуального агентстваСибирь 6 февраля, 7:52
Тротц называл переход Радулова в "Монреаль" лучшей сделкой года в НХЛСпорт 6 февраля, 7:50
Квотербек "Нью-Инглэнда" Брэди назван самым ценным игроком СупербоулаСпорт 6 февраля, 7:30
СМИ: в Южной Корее подтвердили причины возгорания Samsung Galaxy Note 7Экономика и бизнес 6 февраля, 7:12
Трамп назвал удивительной победу "Пэтриотс" в СупербоулеСпорт 6 февраля, 6:58
"Нью-Инглэнд Пэтриотс" выиграли Супербоул - финальный матч Национальной футбольной лигиСпорт 6 февраля, 6:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" вышел в море для отработки элементов второй курсовой задачи (К-2), сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля выполнит комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработает упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведет учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнит ряд противодиверсионных мероприятий", - сообщил Матвеев.
При поддержке корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации флота "Адмирал Трибуц" проведет учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.
Курсовая задача (К-2) - это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.