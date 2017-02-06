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ВМС США вывели из своего состава авианосец Enterprise

Армия и ОПК
6 февраля, 22:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Название Enterprise перейдет к новому авианосцу класса Gerald Ford
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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. ВМС США окончательно вывели из своего состава авианосец Enterprise. По сообщению службы новостей ВМС, церемония состоялась 3 февраля в месте базирования корабля - городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). Отмечается, что из состава флота впервые выведен атомный авианосец.

По длине корпуса - 342 метра - корабль был крупнейшим в мире. Он был спущен на воду в 1961 году и прослужил дольше любого другого авианосца, пройдя в общей сложности свыше 1 млн морских миль. До 1966 года он был флагманским кораблем знаменитого американского адмирала Честера Нимица. Последний боевой поход Enterprise совершил в 2012 году, с тех пор готовился к выводу из строя.

Уже объявлено, что название Enterprise должно перейти к новому авианосцу класса Gerald Ford.

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