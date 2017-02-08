Полк ПВО перехватил воздушные объекты на юге Москвы в рамках проверки ВКС

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подмосковный зенитный ракетный полк, на вооружении которого стоят зенитные ракетные системы С-300 и С-400, обнаружил и уничтожил неопознанные воздушные объекты в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Подвижными радиолокационными станциями были своевременно обнаружены все малоразмерные и низколетящие цели. Информация о целях в автоматизированном режиме выдавалась целеуказаниями зенитному ракетному дивизиону, который гарантированно осуществил условные пуски ракет и уничтожил цели", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Вертолеты со специальным радиоэлектронным оборудованием на борту усложнили задачу, создав помехи. Под прикрытием помех экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 на высотах до 50 метров входили в зону ответственности полка и имитировали нанесение тактических ударов.
Кроме того, военнослужащие зенитного полка отразили нападение диверсантов, которые должны были захватить объекты и технику полка ПВО.
Внезапная проверка боевой готовности Воздушно- космических сил проводится с 7 по 9 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.