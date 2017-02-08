Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полк ПВО перехватил воздушные объекты на юге Москвы в рамках проверки ВКС

Армия и ОПК
8 февраля, 16:50 UTC+3 МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Внезапная проверка боевой готовности Воздушно- космических сил проводится с 7 по 9 февраля по решению президента РФ Владимира Путина
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подмосковный зенитный ракетный полк, на вооружении которого стоят зенитные ракетные системы С-300 и С-400, обнаружил и уничтожил неопознанные воздушные объекты в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Читайте также новости по теме:
Внезапные проверки в ВС РФ
© Донат Сорокин/ТАСС
Расчеты С-300 и С-400 заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки ВКС РФ
Самолеты Дальней авиации в рамках проверки ВКС РФ перелетят на оперативные аэродромы
ПВО в Москве привели в высшую степень боеготовности

"Подвижными радиолокационными станциями были своевременно обнаружены все малоразмерные и низколетящие цели. Информация о целях в автоматизированном режиме выдавалась целеуказаниями зенитному ракетному дивизиону, который гарантированно осуществил условные пуски ракет и уничтожил цели", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС. 

Вертолеты со специальным радиоэлектронным оборудованием на борту усложнили задачу, создав помехи. Под прикрытием помех экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 на высотах до 50 метров входили в зону ответственности полка и имитировали нанесение тактических ударов.

Кроме того, военнослужащие зенитного полка отразили нападение диверсантов, которые должны были захватить объекты и технику полка ПВО.

Внезапная проверка боевой готовности Воздушно- космических сил проводится с 7 по 9 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
10
Как российские военные разминировали древнюю цитадель Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Кадр из фильма "Экипаж"
От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
2
В Москве студентка ранила одногруппника канцелярским ножом в висок
3
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
7
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя
Темы дня
Реклама