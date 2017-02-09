Главком ВМФ поздравит экипаж "Адмирала Кузнецова" с завершением похода в Сирию

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СЕВЕРОМОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ Владимир Королев прибудет в четверг на борт авианосца "Адмирал Кузнецов", чтобы поздравить моряков с успешным завершением боевого похода в Сирию. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, прибывшей накануне на рейд Североморска", - сказали в военном ведомстве.
Главком и командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов прибудут на борт "Адмирала Кузнецова" на катере.
"В ходе церемонии на борту крейсера главком ВМФ вручит государственные награды отличившимся военнослужащим корабельной авианосной группы, успешно выполнившим задачи в ходе боевых действий против террористических группировок на территории Сирии", - отметили в Минобороны.
Масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. Поход начался 15 октября 2016 года.