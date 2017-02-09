Росгвардия отдает предпочтение отечественной оборонной продукции

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) отдает приоритет новым образцам военной специальной техники отечественного производства. Об этом журналистам глава Росгвардии Виктор Золотов на первом заседании научно-технического совета ведомства.

"Мы основной упор делаем на нашу продукцию", - сказал он.

Он отметил, что в заседании научно-технического совета принимают участие заслуженные эксперты России в области оборонной безопасности. Координационное совещание проводится для того, чтобы составить график работы по оснащению Росгвардии последними лучшими образцами вооружения военной специальной техники.

"Сегодня здесь представители свыше 40 предприятий, которые представят свои новинки. Лучшие из них будут востребованы Росгвардией", - сказал Золотов. Он отметил, что это необходимо, чтобы выполнить программу правительства по техническому оснащению Росгвардии.