Расчеты ПВО Москвы отразили удар более 150 воздушных целей в ходе проверки ВКС РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны условно уничтожили более 150 воздушных целей, в том числе крылатых ракет, которые должны были нанести удар по Москве в рамках проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки соединения противоздушной и противоракетной обороны ВКС отразили массированный авиационный удар по объектам Центрального промышленного района в московской зоне ПВО... Всего в течение проверки расчеты ПВО перехватили и условно уничтожили более 150 летательных аппаратов, которые имитировали полеты целей различных классов, в том числе и полеты крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, расчеты командных пунктов соединений ПВО-ПРО по автоматизированным каналам связи получали разведывательную и боевую информацию в режиме реального времени. С использованием автоматизированных систем управления информация анализировалась и перераспределялась между полками зенитных ракетных войск и истребительной авиации.

В свою очередь, экипажи истребителей, находившихся в воздухе, оперативно получали координаты, чтобы определить принадлежность целей и принять решение об уничтожении. Зенитные ракетные дивизионы совершали маневры в местах временной дислокации для маскировки.

Внезапная проверка боевой готовности Воздушно-космических сил проходит по решению президента РФ Владимира Путина с 7 по 9 февраля. Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.