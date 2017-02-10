Московская система ПВО успешно прошла внезапную проверку

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы и Центрального промышленного района показала свою эффективность в ходе учений. Это подтвердили по итогам внезапной проверки Военно-космических сил (ВКС) в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Во время проведения внезапной проверки боевой готовности ВКС все воздушные цели, которые совершали маневры в зоне ответственности объединения ПВО - ПРО и имитировали полеты истребителей, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника, были своевременно перехвачены и условно уничтожены. Это более 150 воздушных целей", - отмечается в сообщении.

Чтобы выполнить полеты для преодоления системы противовоздушной обороны, авиационные части ВКС переместились на оперативные аэродромы. Помимо этого, привлеченные к проверке подразделения отрабатывали обнаружение, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей, показав высокий уровень боеподготовки и продемонстрировав способность эффективно выполнять поставленные задачи. Также, согласно вводным, поступавшим от проверявших офицеров Генштаба Вооруженных Сил, было отработано проведение марша и заступление на боевое дежурство на новых позициях.

Задействованные в проверке ВКС самолеты, боевые и транспортные вертолеты, зенитные ракетные комплексы и мобильные радиолокационные станции, возвращаются в пункты постоянной дислокации. В Генштабе ВС проводится подробный анализ выполнения поставленных в рамках внезапной проверки войск задач.

Всего к учениям привлекалось порядка 45 тысяч военнослужащих и около 1700 единиц вооружения и военной техники.