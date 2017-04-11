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Саперы ЮВО начали очистку горно-лесистой местности от мин в Чечне и Ингушетии

Армия и ОПК
11 апреля, 7:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Разминирование выполняют контрактники, прошедшие обучение в учебном центре инженерных войск ВС РФ в Нахабине в Московской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к разминированию и очистке от взрывоопасных предметов лесов и горной местности на территории Чечни и Ингушении. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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"Особенность проводимых мероприятий стало проведение работ в условиях высокогорья, на высоте свыше 2 тыс. метров над уровнем моря. Всего в 2017 году личным составом инженерных подразделений ЮВО будут очищены от взрывоопасных предметов более 2 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий, а с 2012 года силами инженерных подразделений ЮВО проверено более 14 тыс. га", - говорится в сообщении.

Разминирование выполняют контрактники, прошедшие обучение в учебном центре инженерных войск ВС РФ в Нахабине в Московской области.

Работы проводятся в восьми районах Чеченской Республики: Ачхой-Маратановском, Урус-Маратановском, Грозненском, Курчалойском, Октябрьском и других, а также Сунженском районе Республики Ингушетия.

"В сплошной очистке местности принимают участие около 1 тыс. специалистов, в том числе более 10 минно-розыскных собак с вожатыми, задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе робототехнический комплекс разминирования "Уран-6". В целях защиты, военнослужащие выполняют задачи по разминированию в общевойсковом комплекте разминирования "ОВР-2", - отмечает пресс-служба.

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