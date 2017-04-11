Саперы ЮВО начали очистку горно-лесистой местности от мин в Чечне и Ингушетии

Мутко: волонтерская программа к ЧМ-2018 стала самой крупной в историиСпорт 11 апреля, 10:50
ОАК в мае откроет в Шанхае предприятие по сборке российско-китайского самолетаТранспорт 11 апреля, 10:42
Ковалев надеется, что Уорд покажет себя мужиком и не сорвет бой под предлогом травмыСпорт 11 апреля, 10:38
Фигурист Ягудин своим главным Залом славы считает семьюСпорт 11 апреля, 10:27
Александр Егоров назначен главным арбитром матча "Спартак" - "Зенит"Спорт 11 апреля, 10:21
СМИ: авиакомпания "Россия" в I квартале перевезла 2 млн пассажировТранспорт 11 апреля, 10:11
Плющенко: Мишин давно заслужил право находиться в Зале славы фигурного катанияСпорт 11 апреля, 10:06
На станции Зима: как вспоминают Евтушенко жители его родного городаВ стране 11 апреля, 10:00
Названы лауреаты X Международной литературной премии "Югра"Новости партнеров 11 апреля, 9:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Военнослужащие инженерных подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к разминированию и очистке от взрывоопасных предметов лесов и горной местности на территории Чечни и Ингушении. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Особенность проводимых мероприятий стало проведение работ в условиях высокогорья, на высоте свыше 2 тыс. метров над уровнем моря. Всего в 2017 году личным составом инженерных подразделений ЮВО будут очищены от взрывоопасных предметов более 2 тыс. га экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий, а с 2012 года силами инженерных подразделений ЮВО проверено более 14 тыс. га", - говорится в сообщении.
Разминирование выполняют контрактники, прошедшие обучение в учебном центре инженерных войск ВС РФ в Нахабине в Московской области.
Работы проводятся в восьми районах Чеченской Республики: Ачхой-Маратановском, Урус-Маратановском, Грозненском, Курчалойском, Октябрьском и других, а также Сунженском районе Республики Ингушетия.
"В сплошной очистке местности принимают участие около 1 тыс. специалистов, в том числе более 10 минно-розыскных собак с вожатыми, задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе робототехнический комплекс разминирования "Уран-6". В целях защиты, военнослужащие выполняют задачи по разминированию в общевойсковом комплекте разминирования "ОВР-2", - отмечает пресс-служба.