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РФ в 2016 году подписала экспортные оборонные контракты на сумму более $9 млрд

Армия и ОПК
11 апреля, 18:19 UTC+3 МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
В прошлом году были проведены 55 заседаний межправкомиссий, комитетов и рабочих групп по тематике ВТС с зарубежными партнерами РФ
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия в 2016 году подписала экспортные оборонные контракты на сумму более $9 млрд. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"В 2016 году российскими субъектами ВТС были подписаны контракты на сумму более $9 млрд", - сказал Шугаев.

Он так же сообщил, что в 2016 году проведены 55 заседаний межправительственных комиссий, комитетов и рабочих групп по тематике ВТС с зарубежными партнерами России.

По словам Шугаева, одним из важных направлений деятельности является развитие комплексного послегарантийного обслуживания поставляемых вооружений, а также создание и дооборудование на территориях инозаказчиков сервисных технических центров. "Сегодня это непременное требование, предъявляемое к производителям и поставщикам продукции военного назначения", - подчеркнул директор ФСВТС России.

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Шугаев, Дмитрий Евгеньевич
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