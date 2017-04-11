РФ в 2016 году подписала экспортные оборонные контракты на сумму более $9 млрд

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия в 2016 году подписала экспортные оборонные контракты на сумму более $9 млрд. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"В 2016 году российскими субъектами ВТС были подписаны контракты на сумму более $9 млрд", - сказал Шугаев.

Он так же сообщил, что в 2016 году проведены 55 заседаний межправительственных комиссий, комитетов и рабочих групп по тематике ВТС с зарубежными партнерами России.

По словам Шугаева, одним из важных направлений деятельности является развитие комплексного послегарантийного обслуживания поставляемых вооружений, а также создание и дооборудование на территориях инозаказчиков сервисных технических центров. "Сегодня это непременное требование, предъявляемое к производителям и поставщикам продукции военного назначения", - подчеркнул директор ФСВТС России.