Корабли Тихоокеанского флота отразили авиаудар условного противника

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ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи двух больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в море ракетно-артиллерийские стрельбы, отразив удар средств воздушного нападения (СВН) условного противника в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Виноградов" отработала комплекс задач по отражению массированного удара СВН условного противника. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы, поставлены активные и пассивные помехи", - сказал Матвеев.
Экипажи кораблей провели одновременные практические ракетно-артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта малого противолодочного корабля "Советская Гавань", поразив все цели. Во время дальнейшего выхода в море кораблям предстоит выполнить поиск подводной лодки условного противника во взаимодействии с противолодочной авиацией ТОФ и провести ряд внутрикорабельных учений и тренировок.