Командующий ТОФ встретился в Пусане с командующим Боевым командованием ВМС Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во время протокольного визита встретился с командующим боевым командованием ВМС Республики Корея вице-адмиралом Чон Чжин Собу на военно-морской базе Пусана, обсудив с ним международное сотрудничество ТОФ и ВМС Кореи, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Адмирал Сергей Авакянц и вице-адмирал Чон Чжин Собу во время встречи обсудили вопросы международного военного сотрудничества между Тихоокеанским флотом России и ВМС Республики Корея, затронули темы истории флотов, военного образования и организации учебного процесса в военных учреждениях двух стран. В ходе встречи состоялся обмен сувенирами с военно-морской символикой, прошло совместное фотографирование. После протокольной встречи российская и корейская делегации посетили эсминец ВМС Республики Корея "Кан Гам Чхан" и флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", где ознакомились с вооружением, боевыми возможностями и историей кораблей", - сообщил Матвеев.

Визит командующего ТОФ Сергея Авакянца в Южную Корею проходит с 12 по 14 апреля в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее ТАСС сообщал, что боевые корабли ТОФ, выполняющие задачи дальнего похода, 11 апреля зашли в южнокорейский порт Пусан. Поход продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершат еще шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.