Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил запасы в Тартусе

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" в среду пополнил запасы воды, топлива и продовольствия в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, после чего продолжил выполнять задачи в Средиземном море. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник в Москве.
"Вооруженный ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" 12 апреля совершил заход в сирийский Тартус. Он пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и сегодня вновь вышел в море для выполнения поставленных задач в составе постоянного соединения ВМФ РФ", - сказал собеседник агентства.
Восьмого апреля корабль пополнил состав постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море. Предыдущий поход фрегата продолжался почти весь март - корабль вошел в Средиземное море 2 марта, 31 марта Минобороны сообщило, что фрегат вернулся в Новороссийск.
"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Григорович" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.