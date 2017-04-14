Военный спецназ на Камчатке совершил восхождение на действующий вулкан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Спецназ Восточного военного округа совершил на Камчатке восхождение на вулкан Авачинский в пятницу представитель пресс-службы округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Владимир Матвеев.

"Бойцы спецназа Восточного военного округа совершили восхождение на Авачинский вулкан. В полном обмундировании с оружием при использовании альпинистского снаряжения военнослужащие совершили подъем на высоту 2 741 м по заснеженным склонам и при температуре ниже минус 15 градусов с сильным ветром", - сообщил Матвеев, отметив, что в четыре команды по 12 человек вошли представители морской пехоты ТОФ, морской и армейский спецназ.

Для подготовки к конкурсу военные также совершат восхождения на Корякский вулкан (3 456 м) и самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевской (4 750 м). При этом бойцы спецназа покажут навыки по огневой, лыжной и альпинистской подготовке.

В августе 2016 года в конкурсе "Эльбрусское кольцо" приняли участие военные Ирана, Казахстана, Китая и России. Бойцы совершили 100-километровый марш-бросок и скоростное восхождение на Эльбрус (5 642 м). Лучшим тогда стало горное подразделение Вооруженных сил РФ.