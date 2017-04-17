Около 400 единиц новой военной техники получил Южный военный округ с начала года

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Войска Южного военного округа (ЮВО) с начала года получили около 400 единиц новой и модернизированной военной техники. Эти данные огласил на заседании Военного совета округа возглавляющий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, сообщила в понедельник пресс-служба округа.
"С начала 2017 года в войска ЮВО поступили около 400 единиц новой и модернизированной военной техники, в том числе более 70 боевых машин пехоты (БМП) в мотострелковое соединение, дислоцированное на территории Чечни", - сказал в пресс-службе.
Всего в течение года войскам планируется поставить более 2,1 тыс. единиц новой техники.
На заседании также обсудили развитие инфраструктуры в округе. В настоящее время там ведется строительство более 500 различных объектов, в том числе более 450 зданий и сооружений, из которых более 100 предназначены для 150-й мотострелковой дивизии.
Вновь сформированная в Ростовской области 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова второй степени мотострелковая дивизия приступила к выполнению боевых задач с декабря прошлого года. Соединение получило не только номер, но и почетное наименование, а также боевую награду своей знаменитой предшественницы, бойцы которой - младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария - первыми водрузили Красное знамя на Рейхстаг в мае 1945 года. В январе командир дивизии генерал-майор Петр Болгарев докладывал министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, что ее формирование полностью завершится до конца года.