Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские саперы при разминировании Пальмиры применили новые робототехнические комплексы

Армия и ОПК
18 апреля, 9:00 UTC+3
Речь идет о разведывательно-досмотровом робототехническом комплексе "Скарабей", а также о беспроводном досмотровом устройстве "Сфера"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4189469.stepNow *12 +1}} - 9 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4189469.sliderLength-1}}
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Выбор редакции
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране 17 апреля, 16:30
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции 17 апреля, 16:23
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов 17 апреля, 15:50
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" - знаковое событие для москвичей 17 апреля, 15:28
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ 17 апреля, 11:42
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-04"
Ракету с кораблем для отправки экипажа к МКС установили на Байконуре 17 апреля, 8:22
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4189469'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4189469'].sliderLength - 1}}
+
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ

Саперы сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ продолжают поиск и уничтожение взрывных устройств на территории исторической части Пальмиры. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.  

Наряду с уже хорошо зарекомендовавшим себя роботом "Уран-6" саперы впервые используют новые инженерные средства, позволяющие провести разведку в труднодоступных местах –  в колодцах и подземных тоннелях.

Смотрите также
Инженерные войска России: 316 лет безупречной службы

Среди новейших инженерных средств, используемых российскими саперами, есть управляемый разведывательно-досмотровый робототехнический комплекс "Скарабей". Это радиоуправляемая подвижная колесная база, на которой установлены видеокамеры высокого разрешения, микрофон и тепловизор, управляемая по радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

Дистанция получения изображения и надежного управления роботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам. Высота робота составляет всего 15 сантиметров, что делает его почти незаметным для посторонних глаз, а электродвигатели обеспечивают бесшумную работу.

При разминировании особо труднодоступных мест, разрушенных зданий и завалов российские саперы используют беспроводное досмотровое устройство "Сфера", представляющее собой небольшой шар, оснащенный четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, а также микрофоном и передатчиком.

Смотрите также
Найти и обезвредить: какую технику применяют российские саперы в Сирии

"Сфера" позволяет одновременно передавать изображение со всех четырех видеокамер, обеспечивая своим операторам обзор в 360 градусов. Высокая прочность устройства позволяет ему выдерживать многократные забросы и падения с высот до 5 метров, а встроенная система позиционирования – автоматически принимать после заброса вертикальное положение.

Сами саперы во время работы экипированы новейшими защитными костюмами – общевойсковыми комплектами разминирования ОВР-2-02. Эти комплекты обеспечивают максимально высокую степень защиты, оснащены системами телекоммуникации и охлаждения.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Освобождение Пальмиры
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной Кореей
2
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
3
Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
4
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
5
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
Темы дня
Загрузка...
Реклама