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Российские разведчики в горах Армении проводят учения с использованием экипировки "Ратник"

Армия и ОПК
18 апреля, 9:47 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 18, апреля. /ТАСС
Разведчикам предстоит сдать около 30 нормативов по нескольким дисциплинам. В учениях задействовано 500 военных и около 50 единиц военной техники
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Около 500 военных с российской базы в Армении начали тактико-специальные учения с использованием экипировки "Ратник" на горном полигоне Камхуд. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Задачи по поиску и блокированию района дислокации условного противника, налеты на движущуюся колонну "противника" и другие задачи разведгруппы выполняют с использованием современных GPS-навигаторов и систем ночного видения", - сказал он.

Разведчикам также предстоит сдать около 30 нормативов по специальной, тактической и огневой подготовкам и другим дисциплинам и преодолеть более 20 препятствий на специальной горной полосе разведчика.

В учениях задействовано около 50 единиц военной техники.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.

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