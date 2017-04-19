В Петербурге на "Адмиралтейских верфях" заложат первый патрульный ледокол для ВМФ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Первый патрульный ледокол "Иван Папанин", который строится по заказу ВМФ России, заложат 19 апреля на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"19 апреля 2017 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится закладка патрульного ледокола "Иван Папанин" проекта 23550, строящегося для Военно-морского флота России", - говорится в сообщении.
В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.
Также для ВМФ РФ на "Адмиралтейских верфях" строится дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", который планируется сдать флоту в этом году.