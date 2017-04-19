В Армении на российской базе стартовали учения авиации и ПВО

Вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с "Реалом"Спорт 19 апреля, 6:28
Трамп поручил Совету нацбезопасности провести оценку соглашения по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 19 апреля, 5:42
"Коламбус" обыграл "Питтсбург" и сократил отставание в серии плей-офф НХЛСпорт 19 апреля, 5:14
"Известия": все регионы РФ к концу мая получат препараты для терапии при ВИЧОбщество 19 апреля, 5:03
Экс-глава Microsoft создает базу данных для отслеживания расходов правительства СШАЭкономика и бизнес 19 апреля, 4:58
Передача Радулова не спасла "Монреаль" от проигрыша "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛСпорт 19 апреля, 4:52
Трамп полагает, что у американцев есть основания опасаться ядерной войны с КНДРМеждународная панорама 19 апреля, 4:34
Верховный суд РФ отказал Хорошавину и его семье в рассмотрении жалоб об изъятии имуществаПроисшествия 19 апреля, 4:16
Guardian: Пентагон рассматривает возможность сбивать ракеты КНДР во время испытанийМеждународная панорама 19 апреля, 2:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны, истребительной и армейской авиации приступили к учениям на российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"В учении принимают участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной специальной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1-2", С-300В, а также истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы Эребуни", - сказал Астафьев.
Участники учений прикроют военные объекты в пунктах постоянной дислокации и перехватят воздушные цели в условиях сложной воздушной и наземной обстановки. На высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие отработают взаимодействие расчетов зенитных ракетных комплексов. Зенитчики также выполнят электронные пуски по мишеням.
Учения проходят в рамках контрольной проверки российского соединения в Закавказье за зимний период обучения. Проверкой руководит командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, она является плановой и продлится неделю.