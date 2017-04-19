В Армении на российской базе стартовали учения авиации и ПВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны, истребительной и армейской авиации приступили к учениям на российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В учении принимают участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной специальной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1-2", С-300В, а также истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы Эребуни", - сказал Астафьев.

Участники учений прикроют военные объекты в пунктах постоянной дислокации и перехватят воздушные цели в условиях сложной воздушной и наземной обстановки. На высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие отработают взаимодействие расчетов зенитных ракетных комплексов. Зенитчики также выполнят электронные пуски по мишеням.

Учения проходят в рамках контрольной проверки российского соединения в Закавказье за зимний период обучения. Проверкой руководит командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, она является плановой и продлится неделю.